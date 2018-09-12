حنون تؤكد على اقتراح تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" من مشروع فانون المالية 2019





أكدت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الأربعاء, أن تشكيلتها السياسية سوف تقترح تعديلات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 , من أجل "تقوية الاجراءات الايجابية" التي يتضمنها. وقالت حنون لدى افتتاحها أشغال الدورة العادية لاجتماع المكتب السياسي للحزب أن تشكيلتها السياسية سوف تسعى الى تقوية الاجراءات الايجابية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 , وذلك من خلال تقديم اقتراحات تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" الى جانب اقتراحات أخرى تخص "الجباية العادية". وعلى صعيد آخر, جددت ذات المسؤولة دعوتها الى الاسراع في اجراء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية واصفة ذلك ب"الضرورة الملحة" واعتبرتها وسيلة لمواجهة التحديات و"حماية البلاد" و"تعزيز الاستقرار" مضيفة أن هذا الانتخاب ينبغي أن " يمر عبر فتح نقاش حقيقي ما بين كل أفراد الشعب". ولدى تطرقها الى بعض المحاور الاجتماعية سيما مسألة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, دعت السيدة حنون الى ضرورة "مراجعة أساليب تحصيل اشتراكات أرباب العمل والزامهم بالتصريح بعدد العمال لدى الضمان الاجتماعي من أجل ضمان "الرقابة الصارمة" في هذا المجال. وفي الشأن الداخلي للحزب قالت السيدة حنون أن المكتب السياسي سيتطرق في اجتماعه الى عدة نقاط للخروج بخطة عمل تتناول عدة محاور سيما اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي سيتم عقده في غضون الثلاث أسابيع المقبلة لمناقشة المسائل السياسية والتنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة. وفي موضوع آخر, أعربت السيدة حنون أن الحزب سجل ب"ارتياح كبير" الوثبة الوطنية والتعبئة" في مجال الدفاع عن بعض المرافق العمومية على غرار بعض الحدائق العمومية ضد محاولات الاستحواذ عليها لاستغلالها في بناء عقارات, وذلك في بعض الولايات.

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