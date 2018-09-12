وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع رؤساء الأركان





وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع مجلس رؤساء الأركان شارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا للفريق أحمدقايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم الأربعاء بنيامي (النيجر), في اجتماع مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة. و أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه و "بدعوة من الفريق أحمد محمد، رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية، والرئيس الحالي لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، انعقد اليوم الأربعاء 12سبتمبر 2018، اجتماع هذا المجلس بنيامي/النيجر والذي شارك فيه وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي، بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته ممثلا للسيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي". و قد شكل هذا الاجتماع "مناسبة لرؤساء أركان النيجر والجزائر ومالي وموريتانيا لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 14 أغسطس 2017 بنواكشط/موريتانيا". كما كان أيضا -يضيف البيان-"فرصة لتحسين أكثر لعمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة و لتسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة للجزائر". و خلال تدخله، أبرز اللواء شريف زراد "حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للمحافظة على إطار التعاون هذا (لجنة الأركان العملياتية المشتركة) والذي يتبادل من خلاله رؤساء الأركان لجيوش بلدان الجوار التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا". و أكد أيضا على "ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية", يضيف المصدر ذاته.

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة