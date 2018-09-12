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12/09/2018 16:26:00

العقيد مصطفى الهبيري يؤكد على أهمية النشاط الجواري التوعوي


أكد المدير العام للأمن الوطني, العقيد مصطفى الهبيري، اليوم الاربعاء على أهمية العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن منوها بجهود موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، وتفانيهم في أداء مهامهم بكل حزم وإخلاص, حسب ما جاء في بيان المديرية. فخلال اللقاء الذي جمعه بموظفي الشرطة لأمن ولاية الجزائر, بمقر وحدة التدخل السريع بالقبة, أكد السيد لهبيري على أهمية "العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن، الذي يعتبر أساس المعادلة الأمنية، منوها بجهود موظفي الأمن الوطني وتفانيهم في أداء مهامهم بكل حزم وإخلاص، مما سمح للمواطن الجزائري العيش في كنف الأمن والسكينة". كما أسدى المدير العام للأمن الوطني تعليمات بضرورة التنسيق وتعزيز الشراكة مع مختلف الأسلاك الأمنية, تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانيات اللازمة والمتطورة وكذا الاستعانة بالعنصر البشري الكفء، للتصدي لكل أشكال الجريمة التي من شانها أن تمس المجتمع في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان, يضيف البيان.

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