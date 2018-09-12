أنباء عن اصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي بتسمسيلت
قامت مصالح الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم الأربعاء بإجلاء 11 تلميذا يدرسون بالمدرسة الابتدائية "الشهيد بن طاطا أحمد" بدوار "قدال" ببلدية سيدي العنتري إلى العيادة متعددة الخدمات للرجام يشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بمديرية ذات المصالح.
وأوضح البيان بأن المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة ويدرسون بعدة أقسام مختلفة بالمدرسة المذكورة تعرض معظمهم لآلام في البطن واثنين منهم شعروا بغثيان مصحوب بقيء.
وأبرز ذات المصدر إلى أن مصالح العيادة متعددة الخدمات ببلدية لرجام لم تبرز لحد الآن أسباب أعراض التي تعرض لها هؤلاء التلاميذ. في انتظار التحقيق النهائي الذي شرع فيه تجسيده فريق الوقاية بالمؤسسة العمومية ببرج بونعامة . هوالذي سيحدد بدقة ما تعرض له التلاميذ .
عدد القراءات 41 مرة | قراءات اليوم 41 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك