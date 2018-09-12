

وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع رؤساء الأركان وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع مجلس رؤساء الأركان شارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس



والي العاصمة يؤكد : دراسة ملف 400 عائلة من قاطني القصبة قصد افادتهم بسكنات لائقة قريبا أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأربعاء أنه يتم حاليا دراسة ملفات 400 عائلة من قاطني البنايات الايلة للسقوط الكائنة بالقصبة من أجل



العقيد مصطفى الهبيري يؤكد على أهمية النشاط الجواري التوعوي أكد المدير العام للأمن الوطني, العقيد مصطفى الهبيري، اليوم الاربعاء على أهمية العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن منوها بجهود موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم،



أنباء عن اصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي بتسمسيلت قامت مصالح الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم الأربعاء بإجلاء 11 تلميذا يدرسون بالمدرسة الابتدائية "الشهيد بن طاطا أحمد" بدوار "قدال" ببلدية سيدي العنتري إلى العيادة متعددة



امتحان شهادة التخصص الطبي: الاطباء يطالبون بدورة استدراكية نظم العشرات من الأطباء المختصين المعنيين بامتحان شهادة التخصص الطبي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بدورة استدراكية إستثنائية



وفاة الفنان الجزائري رشيد طه توفي ليلة أمس، المغني الجزائري رشيد طه، عن عمر يناهز 59 سنة، في العاصمة الفرنسية باريس . وقد تعرض الفنان إلى أزمة قلبية أثناء نومه،



تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية الصينية الأمريكية، مما زاد تكلفة المعدن على المشترين بثاني أكبر اقتصاد



دخول خمسة محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة لتدعيم التموين بهذه الطاقة بإيليزي تدعمت شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بولاية إيليزي بدخول خمسة (5) محولات كهربائية جديدة حيز الخدمة ، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح مديرية توزيع الكهرباء



جامعة ورقلة: هياكل إجتماعية وبيداغوجية جديدة لتعزيز قدرات الإستقبال يجري إنجاز منشآت إجتماعية وبيداغوجية من أجل تعزيز قدرات الإستقبال بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من مسؤولي هذا الصرح العلمي. ومن بين