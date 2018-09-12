ولد قدور : التأهيل الأولي للمؤسسات القادرة على المناولة لصالح سوناطراك





أعلن الرئيس المدير العام للمجمع الوطني للمحروقات سوناطراك ،عبد المومن ولد قدور ، بالجزائر أن المجمع يأمل في استحداث قاعدة بيانات تضم مجمل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الراغبة في المناولة لصالح المجمع. وأوضح ولد قدور خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس، على هامش الأيام الإعلامية لسوناطراك حول "فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية", أن "قاعدة البيانات هذه ستتشكل تدريجيا كلما يقوم المقاولون المحليون بالاتصال بالشركة عبر عنوانها الكتروني الموضوع تحت تصرفهم". و خلال اليوم الثاني من اللقاء تم تقديم العنوان الكتروني: integrationnationale@sonatrach.dz, للمشاركين و الذي وضع خصيصا لجمع المسائل و الشكاوى و الاحتياجات المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين وهذا من أجل تعزيز التفاعل بينهم ومجمع البترول والغاز خدمة لتعزيز الاندماج في الصناعة البترولية. وستسمح هذه الواسطة لسوناطراك بتقديم النصائح وتوجيه وشرح احتياجاتها لمتعامليها لدفعهم إلى تحسين عروضهم من سلع أو خدمات. وبعد تشكيل قاعدة البيانات هذه سيتم القيام بالتأهيل الاولي للمؤسسات الوطنية القادرة على تقديم التجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطات الشركة.

..ا لتأهيل الأولي للمؤسسات الوطنية القادرة على المناولة لصالح سوناطراك

قال ولد قدور "سنقوم بتأهيل أولي لكل المؤسسات الراغبة في ذلك وسنقيمها تقنيا ونوعيا على الصعيد التنظيمي. إذا ما سجلت في قائمتنا للمناولين, سيتم أخذها بعين الاعتبار آليا لتموين احتياجات سوناطراك"، معتبرا أن اجراءات ابرام الصفقات العمومية تتضمن قيودا بالنسبة للمتعاملين الوطنيين الراغبين في التقدم و التعاقد مع سوناطراك، مشيرا إلى أنه من الضروري اعطاء الفرصة للمؤسسات الجديدة لإبرام صفقات من خلال اعطائها الفرصة لتثبت قدراتها لا سيما بتجربة منتجاتها على مستوى مختلف منشآت الشركة. و أضاف ولد قدور أنه "اذا كان المنتوج جيدا" تستطيع الشركة مباشرة شراء المنتجات لدى الممونين من خلال صفقات بالتراضي في حالة حصوله على حصرية التموين لتلك الحزمة, مؤكدا أن "الصلابة الإدارية تحول دون الاستفادة من هذه الامكانيات".

عدد القراءات 35 مرة | قراءات اليوم 35 مرة