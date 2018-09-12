زرواطي : مشروع مركب التسيير والتثمين الطاقوي للنفايات بداية مطلع 2019





أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس، أن الجزائر ستشهد مشروع مركب التسيير و التثمين الطاقوي للنفايات مطلع 2019 بغية التقليل من النفايات بنسبة 30 بالمئة. وأوضحت الوزيرة خلال لقاء جمعها بوالي الجزائر عبد القادر زوخ و السلطات المحلية للولاية، أن هذا المشروع كلف مبلغ مالي قدره 30 مليار دينار و الذي من شانه التكفل بالنفايات على مستوى أربعة ولايات و هي العاصمة و البليدة و بومرداس و تيبازة و الذي يعتبر حسبها "نقلة نوعية لتسيير النفايات". وخلال هذا اللقاء تطرقت الوزيرة إلى التحضير للجلسات الخاصة بالاقتصاد الدائري و التي ستنطلق نهاية السنة مشيرة أن صلب موضعها سيتمحور حول التسيير المدمج للنفايات.

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