بولنوار يرد على وزير الفلاحة: نقص الإنتاج وراء إرتفاع أسعار البطاطا





قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين، الحاج الطاهر بولنوار، إن الجزائر بحاجة لرفع إنتاجها من البطاطا لـ 7 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار . وأكد بولنوار لموقع إخباري جزائري في رده على تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، الذي اتهم الوسطاء والمضاربين برفع أسعار هذه المادة بالقول "ارتفاع سعر البطاطا في هذه الفترة من السنة أمر طبيعي جدا خاصة وأن الكمية المنتجة نصفها يوضع في غرف التبريد والنصف الآخر يوزع على المواطنين ويوجه لصناعة المواد الغذائية المعلبة"، مشيرا بأن شهري سبتمبر وأكتوبر يتوقف فيها جني البطاطا الأمر الذي يتطلب إخراج الكمية الموجودة في غرف التبريد وهكذا لمواجهة الندرة. وأضاف ممثل التجار أن الجزائريين من الشعوب التي تستهلك هذه المادة وهو الأمر الذي يتطلب من المسؤولين إعادة التفكير في رفع الانتاج ومواجهة أي ندرة محتملة قائلا :” سبق وأن أكدنا على ضرورة رفع المنتوج "، سيما وأن فترة الدخول الإجتماعي يزيد فيها الطلب على هذه المادة في المطاعم المدرسية والجامعات وحتى الشركات.

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