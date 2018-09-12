هذه هي الإجراءات المتبعة لمناقشة أطروحة الدكتوراه





أكد المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، أن ملفات المناقشة بما فيها الدكتوراه التي أودعت للنّشر قبل 21 جوان 2018 تضل خاضعة للأحكام والتّدابير السابقة. وأشار شاهد العربي- وفقا لمصادر إعلامية- إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، يجب أن تتوج بتسليم الشهادة،دون انتظار صدور العدد الذي يضم المقال العلمي.وحسب بيان للمديرية العامة، فإن تقديم الشهادة يتم بعد تقديم المترشح لوثيقة تثبت قبول نشر مقاله العلمي، من طرف مجلة علمية. وجاء بيان المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، بعد عدم تطبيق أحكام النصوص التنظيمية.-المنشور رقم 03 المؤرخ في 08 مارس 2018 المتعلق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة دكتوراه علوم، -المذكرة رقم 156 المؤرخة في 13 جويلية 2014 المتعلقة بمناقشة أطروحة دكتوراه، -المذكرة رقم 374 المؤرخة في 16 ماي 2018 والمتعلقة بالإجراءات المنظمة للدكتوراه والتأهيل الجامعي ومشاريع البحث التكوين الجامعي. -القرار رقم 586 المؤرخ في 21 جوان 2018 في 21 جوان 2018،الذي يحدّد قائمة المجلات العلمية الوطنية من صنف “ج”. وذكر العربي، أن هذه الأحكام تسري على الملفّات المودعة بعد تاريخ صدور القرار رقم 586 المؤرخ بـ21 جوان 2018.وطلب المدير العام، إلى ضمان تطبيق أحكام النصوص المذكورة أعلاه، والإمتناع عن إقرار أي تدابير إضافية أخرى.

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