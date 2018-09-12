الطيب زيتوني: اهتمام كبير بالمنتوج الجزائري بواشنطن وآفاق واعدة للاستثمار





أعرب ،الطيب زيتوني، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير " صفاكس" عن ارتياحه للأصداء الأولى للأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري الأول الذي تحتضنه العاصمة الأمريكية واشنطن ، مؤكدا على الاهتمام الكبير بالمنتوج الجزائري في السوق الامريكية. وأوضح زيتوني لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح، أمس، أن زوار المعرض عامة ورجال الأعمال الأمريكيين بالخصوص أعربوا عن تفاجئهم بنوعية المنتج الجزائري والتنافسية التي تتوفر عليها منتجات الجزائر ، وهو ما تكلل بعقد شراكات عديدة مع النظراء الامريكين الذين اتفقوا على فتح ورشات مفتوحة لعرض المنتجات الجزائرية . وأكد زيتوني أن اتفاقات الشراكة التي وقعها معظم المشاركين في الأسبوع الجزائري بالولايات المتحدة الامريكية ، لم تقف عند المنتجات الغذائية بل تعدتها الى المنتجات الكهرومنزلية المنتجة بالجزائر،ومواد اخرى وقال "بالنظر إلى ما لاحظناه من اهتمام واعتراف بجودة وتنافسية المنتج الجزائري يمكن الجزم بوجود مكانة للمستثمرين الجزائريين في سوق الولايات المتحدة الامريكية" . وتشارك في الأسبوع الجزائري الاقتصادي والثقافي المنظم بواشنطن 50 مؤسسة جزائرية معظمها من القطاع الخاص ، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تسعى من خلالها إدارة قصر المعارض إلى تسهيل التواصل بين أكبر منتجي الجزائر مع المستثمرين الامريكيين من خلال التعريف بالمنتج الجزائري وبحث فرص الاستثمار والتعاون وهو القرار الذي جاء بعد دراسة مناخ الاعمال في امريكا والتسهيلات التي قدمت من طرف المجلس مجلس الاعمال الجزائري الأمريكي والهيئات الدبلوماسية للبلدين .

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