"اللغة العربية" تقتحم المدارس الفرنسية





دعـا وزير التـعليـم الفرنـسي جان مـيشل بلانـكي إلى إعطـاء اللغة العربيـة " مكانتها اللائـقة بـها " ، مـشددا على ضرورة تعليـمها بـدءا من الطـور الابـتدائي وهـو ما أثار جدلا في الأوساط الفرنـسية. وقال جان ميشل بلانكي في تـصريـح إعلامـي لـه إن "اللغة العربية لغة أدبية عظيمة جدا ويجب تعلمها، ولا ينبغي أن يقتصر ذلك على من هم من أصول مغاربية أو من بلدان ناطقة بالعربية".وقد ربطت صحيفة لوباريزيان الفرنـسية بين هذا المقترح والتوصيات التي جاءت في تقرير أعده مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الإسلامية حكيم القروي لمعهد مونتين اقترح فيه تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس كي لا يبقى ذلك حكرا على المساجد خاصة في ظـل ارتفــاع مـعدل الشباب المسلـيمن الذين تـلقــوا دروس اللغة العربية في المساجد والرابطات الدينية خـلال الفترة الاخيرة. ولـقي الـقرار اعتراضا من طـرف بـعض السياسين الفرنسين كما هـوا حـال النائبة بالجمعية الوطنية الفرنسية آني جنفار التي قد عبرت عن اعتراضها على فكرة تعليم اللغة العربية بالمدارس حين قالت يوم 24 ماي 2016 ردا على تفهم لهذا الأمر صدر عن وزيرة التعليم آنذاك نجاة فالو بلقاسم "إن ما يقتضيه الحال بشكل عاجل، كي تنتشر ثقافتنا بشكل أفضل، هو أن نعزز أسلوب حياتنا وتاريخنا ولغتنا.

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