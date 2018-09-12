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12/09/2018 11:28:00

إرهابيان يسلمان نفسيهما إلى السلطات العسكرية بتمنراست بحوزتهما رشاشان


في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، يوم أمس 11 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من "سباك عبد الله" المدعو "أبو ناصر"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010، و"خدايش لحسن" المدعو "أبو القاسم"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013. الارهابيان كان بحوزتهما مسدسان (02) رشاشان من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (02) ذخيرة مملوءين .

في سياق متصل، وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد جنان الساحل بسكيكدة ، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، سبعة (07) مخابئ  للجماعات الإرهابية، تحوي كميات من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة.

إن هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن.

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