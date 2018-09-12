بن غبريط تلتقي الشركاء الاجتماعيين غدا





أعلنت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط, عن الشروع في اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين بداية من 13 سبتمبر المقبل، داعية إلى مواصلة العمل في إطار اللجان المشتركة على مستوى الوزارة. وأوضحت بن غبريط مساء أول أمس خلال اللقاء الذي جمعها مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين للقطاع، بحضور إطارات الإدارة المركزية، بغرض لتقييم عملية الدخول المدرسي والاستماع إلى مختلف انشغالاتهم أن اللقاءات ستتناول التعليمات الصادرة عن قطاعها، والتقييم التكوين والبروتوكولات المرتبطة بإستراتيجية الوقاية من العنف في الوسط المدرسي. ونوهت الوزيرة بالدور الفعال للشريك الاجتماعي في عمل اللجان المشتركة على مستوى قطاعها، معبرة عن ثقتها في حرص الشريك الاجتماعي ووعيه بتحديات القطاع ورهاناته، خاصة فيما تعلق بجودة التعليم ونوعيته، وقالت إن أهم المحاور الكبرى لسياسة القطاع تتمحور حول الجانب البيداغوجي، الحوكمة، التكوين، التقييس. وفي ذات الصدد أكدت الوزيرة على محورية التعليم الابتدائي داخل المنظومة التربوية مشيدة بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية، على المستويين المركزي والمحلي.

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