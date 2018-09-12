حركة مواطنة تواصل في خيار الشارع





قررت حركة مواطنة الرافضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة نقل حركتها الاحتجاجية إلى ولاية بجاية يوم 15سبتمبر . وقالت الحركة – وفقا لما تم تداوله- إنها ستنظم حركة احتجاجية يوم السبت 15 سبتمبر بوسط مدينة بجاية، وتعد هذه الخرجة الثالثة من نوعها بعد خرجة العاصمة وقسنطينة حيث فشلت في مسعى تجنيد سكان قسنطينة بعد أن اصطدمت بطوق أمني محكم إلا أن هذه الأخيرة ترفض أن تكون خرجة قسنطينة بمثابة الصفعة لها حيث تقدمت بشكرها لكل المواطنين والمواطنات على مساندتهم في قسنطينة، مؤكدة أنها ستضل تناضل من أجل التغيير القائم بالطرق السلمية. ورفضت الحركة التحذيرات التي أطلقها كل من التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني لسكان قسنطينة واصفة بياناتها الصادرة بـ"الخطاب العدائي والعنصري والجهوي" . ومن جانب آخر حذر التجمع الوطني الديمقراطي المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة مواطني الولاية من مغبة المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لحركة “مواطنة” ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، داعيا سكان الولاية إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والهدامة.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة