مساهل: لا شيء يمكنه تعكير علاقات الجزائر بالعراق





أعرب وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل، خلال مشاركته، أمس، بالقاهرة، في جلسة خاصة لوزراء الخارجية بشأن وكالة إغاثة اللاجئين (الأونروا) عن "أسفه" لقرار الإدارة الأمريكية بقطع الدعم المالي عن هذه الوكالة الأممية. و شدد مساهل على أن دعم الأونروا -التي أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة- يمثل "مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية, لاسيما الصحية والتعليمية منها". و دعا في هذا الإطار إلى دعم وكالة الأونروا "من خلال حشد الدعم السياسي و المالي" لها، مذكرا بأن الجزائر "تتصدر قائمة الدول الداعمة لموازنة السلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق."، مؤكدا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "من قضايا الحل النهائي, وفقا لقرارات الشرعية الدولية, لاسيما القرار رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يضمن حق اللاجئين في العودة".

وزير الخارجية العراقي يطوى الخلاف الرياضي..

أشاد وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل، ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري , أمس،بالقاهرة, بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين". وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة تناول العلاقات الثنائية و "سبل تعزيزها المستمر". و وجه الوزير العراقي دعوة مساهل للقيام لزيارة الى بغداد، مشيرا الى ان هذا الأخير أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة "تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والتي ليس بإمكان أي شيء المساس بها و بالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات".

عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة