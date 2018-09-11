

مساهل ونظيره العراقي يشيدان بعمق العلاقات بين الجزائر والعراق أشاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري , اليوم الثلاثاء بالقاهرة, ب"عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين", حسب بيان لوزارة الخارجية.



حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ينظم يوم السبت ملتقى حول المرأة و النضال من أجل المساواة سينظم حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة ملتقى دولي حول موضوع "نساء تقدميات في نضال من أجل المساواة", حسبما



وزارة الدفاع: تكوين المكونين، حول أنظمة التحويلات لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. في إطار التعاون التقني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تُنظم وزارة الدفاع الوطني، في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 سبتمبر 2018 على مستوى النادي



ڤايد صالح يشرف على إنطلاق مجريات تمرين إكتساح 2018 في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على انطلاق مجريات تنفيذ



الأغواط : رصد 140 مليون دج لترميم قاعة السينما لتفعيل الحركية الثقافية بمدينة آفلو رصد غلاف مالي قيمته 140 مليون دج لترميم قاعة السينما " سيدي عقبة " لمدينة آفلو ( 110 كلم شمال الأغواط )، بغية تفعيل الحركية



كشف مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة بعين قزام في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2018،



وفاة والي ولاية ميلة توفي مساء اليوم الاحد احمودة احمد زين الدين والي ولاية ميلة وحسب مصادر اعلامية ان المرحوم على اثر سكتة قلبية بمستشفى قسنطينة واستناد لذات المصادر



قلق كبير من مصر على المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: تجاوز غير مقبول رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الصادرة في مصر أمس السبت بحق 75 شخصا، معتبرة إياه تجاوزا غير مقبول.



لوح: القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بتندوف أن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد. وأوضح الوزير في مداخلة له