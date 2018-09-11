مساهل ونظيره العراقي يشيدان بعمق العلاقات بين الجزائر والعراق
أشاد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري , اليوم الثلاثاء بالقاهرة, ب"عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين", حسب بيان لوزارة الخارجية. و اوضح البيان أن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة العادية ال150 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة تناول العلاقات الثنائية و "سبل تعزيزها المستمر". و وجه الوزير العراقي دعوة لمساهل للقيام لزيارة الى بغداد، مشيرا الى ان هذا الأخير أعرب عن ترحيبه بهذه الدعوة "تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والتي ليس بإمكان أي شيء المساس بها و بالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات".
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