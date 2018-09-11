حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ينظم يوم السبت ملتقى حول المرأة و النضال من أجل المساواة





سينظم حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة ملتقى دولي حول موضوع "نساء تقدميات في نضال من أجل المساواة", حسبما ورد اليوم الثلاثاء في بيان لهذه التشكيلة السياسية. وأوضح التجمع أن الملتقى، الذي سينظم بتعاضدية مواد البناء بزرالدة، سيناقش"مسألة المرأة و البحث عن انسجام للنضالات من أجل المساواة، من خلال إشراك نساء مشهورات بنضالهن في الجزائر وفي بلدان من شمال افريقيا"، مضيفا أن الكفاح من أجل تحرر المرأة يعد من بين احدى المسائل الراهنة ويهدف إلى ضمان المواطنة التامة و الكاملة التي تقتضي المساواة في الحقوق". وأضاف الحزب أنه تم انتزاع مكتسبات من حيث الحقوق و اقتحام -بالمساواة مع الرجل- فضاءات اقتصادية و عمومية لكنها تبقى هشة و يجب تعزيزها"، مسجلا أن "مساواة حقيقية من حيث الحقوق تفرض على المرأة وعلى كافة مناضلي الديمقراطية و العصرنة مواصلة الكفاح...". وأكد البيان أن هدف المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة "يعد أحد أسس" مشروع التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و هو مكرس في برنامجه السياسي. و ستتمحور الندوات لاسيما حول الإطارات القانونية الوطنية و الاتفاقيات الدولية: واقع تطبيق و قابلية تطبيق القوانين" و حول "مشاركة المرأة في الحياة السياسية: بين النصوص التنظيمية و الواقع الميداني".

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