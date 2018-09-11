كشف مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة بعين قزام
في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2018، مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (2600) طلقة من مختلف العيارات. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف حرس الحدود ببشار ، تاجر مخدرات بحوزته (9,2) كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (1200) وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر/ن.ع.2، (20) قنطارا من أوراق التبغ و(5000) علبة سجائر بكل من الوادي والأغواط . من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة، (26) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار والنعامة وغرداية.
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