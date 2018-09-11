

الأغواط : رصد 140 مليون دج لترميم قاعة السينما لتفعيل الحركية الثقافية بمدينة آفلو رصد غلاف مالي قيمته 140 مليون دج لترميم قاعة السينما " سيدي عقبة " لمدينة آفلو ( 110 كلم شمال الأغواط )، بغية تفعيل الحركية



كشف مخبأ يحتوي على كمية معتبرة من الذخيرة بعين قزام في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2018،



وفاة والي ولاية ميلة توفي مساء اليوم الاحد احمودة احمد زين الدين والي ولاية ميلة وحسب مصادر اعلامية ان المرحوم على اثر سكتة قلبية بمستشفى قسنطينة واستناد لذات المصادر



قلق كبير من مصر على المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: تجاوز غير مقبول رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الصادرة في مصر أمس السبت بحق 75 شخصا، معتبرة إياه تجاوزا غير مقبول.



لوح: القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بتندوف أن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد. وأوضح الوزير في مداخلة له



وهل تستعيد الفلاحة امجادها ..؟ سيتم تنظيم يوم اعلامي حول قطاع الفلاحة لفائدة الشباب للاستثمار في هذا المجال تحت شعار "الفلاحة استراتيجية لتطوير اقتصاد البلاد" وذلك خلال الفترة الممتدة ما



عودة فوج حجاج بيت الله بعد اداء فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية عاد اليوم الأحد الى أرض الوطن فوج الحجاج المكون من 118 حاجا منهم 51 امرأة بعد أدائهم فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية السيد عبد



ولد قدور يدعو المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, اليوم الاحد, المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات التي تحتاجها هذه الشركة الوطنية للمحروقات



قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار غدا يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة