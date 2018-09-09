وفاة والي ولاية ميلة
توفي مساء اليوم الاحد احمودة احمد زين الدين والي ولاية ميلة وحسب مصادر اعلامية ان المرحوم على اثر سكتة قلبية بمستشفى قسنطينة واستناد لذات المصادر ان المرحوم ادخل الى المستشفى صباح اليوم الاحد مباشرة عقب الوعكة الصحية .
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