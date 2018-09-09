الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/09/2018 16:52:00

لوح: القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد


أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بتندوف أن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد. وأوضح الوزير في مداخلة له أمام أعيان و ممثلي المجتمع المدني بتندوف والتي بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بعد في إطار زيارة قام بها إلى الولاية أن "القضاء القوي المستقل و النزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم و أشكال الفساد و غيرها من الأمراض الإجتماعية المختلفة".

وأكد لوح في ذات السياق بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور و قوانين الجمهورية و بالإرادة السياسية المؤيدة ماض في سبيل تطبيق القانون و فق الإجراءات و المبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق و الحريات بصورتها الحضارية. وشدد الوزير بأنه يتعين على الجميع الإدراك "أنه لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه", داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية و الصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد و الأمراض الإجتماعية من خطورة التي أصبحت تنخر المجتمعات و تعيق تقدمها . و أعلن لوح بالمناسبة عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الذي سيتوفر على كل الإمكانيات البشرية و المادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر فاعلية في محاربة جريمة الفساد في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات العلاقة بمحاربة الفساد بهدف تعزيز فعالية مكافحة هذه الآفة.

و أثني الوزير في تدخله على الأمن و الإستقرار الذي يعيشه الوطن بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة . وأبرز لوح بالمناسبة حرص الدولة الذي توليه إلى الجنوب الكبير و العناية التي تحظى بها ولاية تندوف، مبرزا حجم التخفيف من معاناة مواطني هذه الولاية من خلال إنشاء مجلس قضائي سنة 2005 . و قبل ذلك دشن وزير العدل حافظ الأختام محكمة إدارية من شأنها - كما قال - أن تسمح بإنهاء معاناة المتقاضين جراء التنقل إلى ولاية بشار و هو ما "يجسد بصدق برنامج رئيس الجمهورية الذي أرسى مبدأ تقريب العدالة من المواطن" كما قال. واختتم السيد لوح زيارته إلى الولاية بتفقده ورشة لإنجاز محكمة بتندوف الجديدة و التي عرفت تقدما في الأشغال تجاوز 70 بالمائة، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

لوح: القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بتندوف أن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد. وأوضح الوزير في مداخلة له
image

وهل تستعيد الفلاحة امجادها ..؟

سيتم تنظيم يوم اعلامي حول قطاع الفلاحة لفائدة الشباب للاستثمار في هذا المجال تحت شعار "الفلاحة استراتيجية لتطوير اقتصاد البلاد" وذلك خلال الفترة الممتدة ما
image

عودة فوج حجاج بيت الله بعد اداء فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية

عاد اليوم الأحد الى أرض الوطن فوج الحجاج المكون من 118 حاجا منهم 51 امرأة بعد أدائهم فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية السيد عبد
image

ولد قدور يدعو المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات

دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, اليوم الاحد, المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات التي تحتاجها هذه الشركة الوطنية للمحروقات
image

قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار غدا

يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح,  بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة
image

بن مسعود يستعرض فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة

استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ، مع سفير المكسيك لدى الجزائر غابريال روزيزييرغ أمس، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والمكسيك
image

"الأرندي" يهاجم دعاة الفوضى ويدعو لعهدة خامسة

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة، في بيان شديد اللهجة حمل توقيع القيادي والنائب البرلماني جمال شنيني ما أسماه بالمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف
image

عليوي يهاجم أعداء المنتوج الوطني

هاجم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين ،محمد عليوي، أمس، الأطراف التي قال إنها تتآمر ضد المنتجين والفلاحين، كما تحدث عن "أعداء" الإنتاج الوطني الذي عرفت
image

بوعزقي: الجزائر توقفت عن إستيراد اللحوم البيضاء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، مؤكدا أن شعبة الدواجن وفرت أزيد
image

الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1

تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون. وافتتح بغداد بونجاح التسجيل
قيم هذا المقال
0