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09/09/2018 16:50:00

وهل تستعيد الفلاحة امجادها ..؟


سيتم تنظيم يوم اعلامي حول قطاع الفلاحة لفائدة الشباب للاستثمار في هذا المجال تحت شعار "الفلاحة استراتيجية لتطوير اقتصاد البلاد" وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و13 سبتمبر الجاري ببلدية بوتليليس (وهران), حسبما أستفيد اليوم الأحد لدى المديرية الولائية للتشغيل. ويشارك في هذه التظاهرة التي ستسمح بإعطاء نفس جديد لنشاط التنقيب في قطاع الفلاحة من خلال جمع عروض العمل على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل لوهران ممثلون عن مديريات التشغيل والفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والتكوين المهني ووكالة التشغيل وأجهزة التشغيل على غرار الوكالتين الوطنيتين لتشغيل الشباب وتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا العمال الذي تم توظيفهم في اطار وكالة التشغيل في مجال الفلاحة. وتهدف هذه الايام التحسيسية الى تسليط الضوء على الامكانات لمكافحة البطالة وإنعاش هذا القطاع بالنظر الى أهميته وكذا إدماج طالبي العمل في مختلف أجهزة التشغيل التي توفرها الدولة وادماج المتربصين الشباب بمراكز التكوين المهني. ويعود سبب اختيار بلدية بوتليليس لاحتضان هذه التظاهرة كونها منطقة فلاحية بامتياز مما يتطلب توجيه وتشجيع الشباب لولوج عالم الفلاحة الذي من شأنه المساهمة في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل وفق المنظمين. والى جانب قطاع الفلاحة فان دائرة بوتليليس تتوفر على منطقة للتوسع السياحي مقسمة الى 180 هكتار بمنطقة مداغ 1 و110 هكتار بمداغ 2 و312 هكتار بالرأس الأبيض و484 هكتار بالاندلسيات وغيرها كما أشير إليه. للتذكير فقد تم مؤخرا إمضاء اتفاقية بين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تنص على استعمال الأراضي والمناطق الغابية التابعة لوزارة الفلاحة للتوسع السياحي وذلك بهدف تسهيل الدخول الى المحميات الطبيعة بمناطق التوسع السياحي وفق المصدر ذاته.

 

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