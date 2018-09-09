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09/09/2018 15:27:00

ولد قدور يدعو المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات


دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, عبد المومن ولد قدور, اليوم الاحد, المؤسسات الوطنية الى الاستثمار في صناعة التجهيزات التي تحتاجها هذه الشركة الوطنية للمحروقات و التي تتراوح قيمة استيرادها ما بين 15 و 20 مليار دولار. و قال ولد قدور على هامش الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الأيام الاعلامية لسوناطراك حول "فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية" أن الاستراتيجية الجديدة للمجمع تطمح للوصول الى نسبة ادماج وطنية قدرها 55 بالمائة, معربا عن أمله في رؤية المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة تنخرط في هذا المسعى لتلبية طلبات سوناطراك في مجال التجهيزات و قطاع الغيار. و يطمح قطاع الطاقة الى استحداث نشاط مقاولاتي محلي بهدف ارساء اقتصاد منتج في قطاع المحروقات يرتكز على الاستثمار في الخدمات البترولية و صناعة التجهيزات و المناولة الصناعية و الهندسة الصناعية و خدمات أخرى تقنية و الصيانة الصناعية. و في هذا الصدد, أكد المسؤول أن هذه الأيام الاعلامية, المنظمة يومي 9 و 10 سبتمبر, تهدف الى تحديد احتياجات و نقائص المؤسسات الوطنية التي ترغب في الاستثمار في مجال صناعة قطاع الغيار الأساسية في الصناعات البترولية و الغازية. و سيسمح هذا اللقاء, حسبه, لسوناطراك بتحديد الطرق و السبل التي تمكن من مساعدة هذه المؤسسات و المساهمة في الرفع من نسبة الادماج الوطني في صناعة التجهيزات كالأنابيب و المضخات. و تكمن هذه المساعدة في التكوين و تبسيط إجراءات المناقصات و التخفيف من الإجراءات الإدارية لمحاربة البيروقراطية, حسبه. و في هذا الصدد, ذكر ولد قدور, أن سوناطراك قدمت هذه السنة بمنح صفقات انجاز العديد من المشاريع لمؤسسات وطنية.من جهة اخرى, كشف المسؤول أنه سيتم على مستوى المجمع انشاء مصلحة للتكفل بمتابعة و تطبيق التوصيات التي ستخرج بها هذه الأيام الاعلامية و ستسهر على إدماج أكبر عدد من المؤسسات الوطنية في مشاريع سوناطراك. و لبلوغ هذا الهدف, شدد ولد قدور على ضرورة وضع "آليات تشجيعية" للرفع من نسبة الإدماج الوطني. و في سؤال للصحافة حول برنامج التوظيف للمؤسسة في إطار الاستراتيجية الجديدة للمجمع, قال السيد ولد قدور أن عمليات التوظيف تتواصل في إطار مشاريع المجمع المتواجدة خصوصا بجنوب البلاد. و في هذا الإطار, أطلق المجمع برنامج لإنشاء مدارس تكوين حول مهن سوناطراك لفائدة شباب مناطق الجنوب.

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