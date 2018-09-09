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09/09/2018 16:48:00

عودة فوج حجاج بيت الله بعد اداء فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية


عاد اليوم الأحد الى أرض الوطن فوج الحجاج المكون من 118 حاجا منهم 51 امرأة بعد أدائهم فريضة الحج بتكفل من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةوكان في استقبال الحجاج بمطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية, التي أكدت في تصريح للصحافة انه "تم تسخير كل الامكانيات لخدمة هؤلاء الحجاج" المتكونين من "مواطنين من ذوي الدخل الضعيف, ونزلاء دور العجزة والمسنين من كافة الولايات, تكفل بهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". كما أوضحت انه لم "تسجل أي وفيات او اصابات لدى هؤلاء الحجاج" خلال ادائهم المناسك واقامتهم بالبقاع المقدسةوبهذه المناسبة عبر هؤلاء الحجاج في رسالة شكر للرئيس بوتفليقة عن سعادتهم لتمكينهم من تأدية هذه الفريضة في "ظروف جيدة" منوهين بالوسائل المسخرة لهم وكذا ظروف سفرهم و اقامتهم بالبقاع المقدسةكما عبر أهل الحجاج الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن لاستقبالهم عن عرفانهم للرئيس و فرحتهم بعودتهم الى ارض الوطن في ظروف حسنة

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