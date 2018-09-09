قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار غدا





يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار, سيشرف خلالها على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية، حسبما أفاد به اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "يقوم الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, من 10 إلى 13 سبتمبر 2018، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، واضاف أن الفريق قايد صالح "سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى القطاعات العملياتية الثلاث, كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثالثة ،"و سيشرف خلال هذه الزيارة أيضا على "تنفيذ تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مستوى القطاعات العملياتية الثلاث, كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الثالثة".

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