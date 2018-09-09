الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/09/2018 13:16:00

بن مسعود يستعرض فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة


استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ، مع سفير المكسيك لدى الجزائر غابريال روزيزييرغ أمس، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والمكسيك من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية. وأفاد بيان للوزارة أن اللقاء الذي جمع بن مسعود بالسفير المكسيكي "سمح بالإشادة بمستوى العلاقات التاريخية بين الجزائر والمكسيك والتطرق الى فرص دفع التعاون وخلق شراكة فعالة بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية"، مشيرا إلى  أن الوزير استعرض بالمناسبة "الاستراتيجية المسطرة لتطوير السياحة في الجزائر والأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتطوير قطاع السياحة وأهمية الاستفادة من تجربة المكسيك في عدة مجالات". وعبر السفير المكسيكي من جهته --حسب ذات البيان-- عن "استعداد" بلاده "لتطوير علاقات التعاون الثنائية للنهوض بالسياحة بالجزائر"، حيث اتفق الطرفان في هذا الصدد على " وضع ارضية عمل سيتم من خلالها تحيد محاور التعاون ذات الأولوية لا سيما في مجال التكوين وتطوير الخبرات البشرية والسياحة الثقافية وسياحة المحميات الطبيعية وكذا العمل على التقريب بين المتعاملين والمستثمرين في البلدين".وخلص بيان وزارة السياحة والصناعة التقليدية الى القول أن الطرفين عبرا في ختام لقائهما عن ارتياحهما لنوعية العلاقات بين البلدين وعلى العمل من اجل تجسيد العمليات المتفق عليها.

عدد القراءات 39 مرة | قراءات اليوم 39 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار غدا

يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح,  بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة
image

بن مسعود يستعرض فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة

استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ، مع سفير المكسيك لدى الجزائر غابريال روزيزييرغ أمس، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والمكسيك
image

"الأرندي" يهاجم دعاة الفوضى ويدعو لعهدة خامسة

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة، في بيان شديد اللهجة حمل توقيع القيادي والنائب البرلماني جمال شنيني ما أسماه بالمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف
image

عليوي يهاجم أعداء المنتوج الوطني

هاجم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين ،محمد عليوي، أمس، الأطراف التي قال إنها تتآمر ضد المنتجين والفلاحين، كما تحدث عن "أعداء" الإنتاج الوطني الذي عرفت
image

بوعزقي: الجزائر توقفت عن إستيراد اللحوم البيضاء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، مؤكدا أن شعبة الدواجن وفرت أزيد
image

الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1

تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون. وافتتح بغداد بونجاح التسجيل
image

البدء في تعميم استعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية

بعد التجربة الناجحة المتمثلة في الاستفادة من استعمال الطاقة الشمسية بولاية المسيلة استفاد مؤخرا مجمعان مدرسيان جديدان أنجزا بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة من
image

10 أكتوبر آخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة في جائزة آسيا جبار

 قامت لجنة تنظيم الطبعة الرابعة من "الجائزة الكبرى آسيا جبارة للرواية 2018 " بتحديد تاريخ 10 أكتوبر المقبل كأخر أجل لإيداع الأعمال المتنافسة على الجائزة
image

كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام

إثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) رشاشة FM
image

تصعيد في البصرة وإحراق مراكز حزبية

تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، ذات الغالبية الشيعية،أول أمس، على وقع حراك سياسي كبير، صاحبه إنذار شديد اللهجة من زعيم التيار الصدري، الذي منح
قيم هذا المقال
0