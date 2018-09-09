بن مسعود يستعرض فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة





استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ، مع سفير المكسيك لدى الجزائر غابريال روزيزييرغ أمس، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والمكسيك من خلال تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية. وأفاد بيان للوزارة أن اللقاء الذي جمع بن مسعود بالسفير المكسيكي "سمح بالإشادة بمستوى العلاقات التاريخية بين الجزائر والمكسيك والتطرق الى فرص دفع التعاون وخلق شراكة فعالة بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية"، مشيرا إلى أن الوزير استعرض بالمناسبة "الاستراتيجية المسطرة لتطوير السياحة في الجزائر والأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتطوير قطاع السياحة وأهمية الاستفادة من تجربة المكسيك في عدة مجالات". وعبر السفير المكسيكي من جهته --حسب ذات البيان-- عن "استعداد" بلاده "لتطوير علاقات التعاون الثنائية للنهوض بالسياحة بالجزائر"، حيث اتفق الطرفان في هذا الصدد على " وضع ارضية عمل سيتم من خلالها تحيد محاور التعاون ذات الأولوية لا سيما في مجال التكوين وتطوير الخبرات البشرية والسياحة الثقافية وسياحة المحميات الطبيعية وكذا العمل على التقريب بين المتعاملين والمستثمرين في البلدين".وخلص بيان وزارة السياحة والصناعة التقليدية الى القول أن الطرفين عبرا في ختام لقائهما عن ارتياحهما لنوعية العلاقات بين البلدين وعلى العمل من اجل تجسيد العمليات المتفق عليها.

عدد القراءات 39 مرة | قراءات اليوم 39 مرة