

قايد صالح في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار غدا يقوم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, بداية من يوم غد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة



بن مسعود يستعرض فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية ،عبد القادر بن مسعود ، مع سفير المكسيك لدى الجزائر غابريال روزيزييرغ أمس، الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين الجزائر والمكسيك



"الأرندي" يهاجم دعاة الفوضى ويدعو لعهدة خامسة استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة، في بيان شديد اللهجة حمل توقيع القيادي والنائب البرلماني جمال شنيني ما أسماه بالمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف



عليوي يهاجم أعداء المنتوج الوطني هاجم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين ،محمد عليوي، أمس، الأطراف التي قال إنها تتآمر ضد المنتجين والفلاحين، كما تحدث عن "أعداء" الإنتاج الوطني الذي عرفت



بوعزقي: الجزائر توقفت عن إستيراد اللحوم البيضاء كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، مؤكدا أن شعبة الدواجن وفرت أزيد



الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1 تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون. وافتتح بغداد بونجاح التسجيل



البدء في تعميم استعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية بعد التجربة الناجحة المتمثلة في الاستفادة من استعمال الطاقة الشمسية بولاية المسيلة استفاد مؤخرا مجمعان مدرسيان جديدان أنجزا بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة من



10 أكتوبر آخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة في جائزة آسيا جبار قامت لجنة تنظيم الطبعة الرابعة من "الجائزة الكبرى آسيا جبارة للرواية 2018 " بتحديد تاريخ 10 أكتوبر المقبل كأخر أجل لإيداع الأعمال المتنافسة على الجائزة



كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام إثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) رشاشة FM