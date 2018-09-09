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09/09/2018 12:51:00

"الأرندي" يهاجم دعاة الفوضى ويدعو لعهدة خامسة


استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة، في بيان شديد اللهجة حمل توقيع القيادي والنائب البرلماني جمال شنيني ما أسماه بالمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف في ولاية قسنطينة، داعيا الشارع المحلي، للتحلي باليقظة حفاظا على الإستقرار، والأمن وتفويت الفرصة على المتربصين بالمكتسبات المحققة. ودعا الأرندي، كافة المواطنين في قسنطينة، إلى مجابهة من أسماهم دعاة الفوضى وعدم الإنسياق وراء الدعوات المغرضة والهدامة، التي تهدد استقرار البلد، كما دعا باسم سكان عاصمة الشرق الجزائري الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة . هذا و تم منع نشطاء حركة"مواطنة" من تنظيم تجمع وسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ويضم تكتل "مواطنة"، عددا من قادة الأحزاب السياسية ونشطاء حقوقيين بينهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

 

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