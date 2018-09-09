عليوي يهاجم أعداء المنتوج الوطني





هاجم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين ،محمد عليوي، أمس، الأطراف التي قال إنها تتآمر ضد المنتجين والفلاحين، كما تحدث عن "أعداء" الإنتاج الوطني الذي عرفت عدة محاولات لتقويض تناميه في ظل دعم الدولة للفلاحين. وأوضح عليوي،أمس، في كلمة ألقاها خلال المجلس الوطني لمهنيي شعبة الدواجن بفندق الأوراسي بالعاصمة أن" الاتحاد لا يدافع عن مسح ديون الفلاحين، ولكن يدعوهم إلى رفع التحديات، والمعنويات لخدمة الاقتصاد الوطني، بعد الاستفادة من مكاسب عديدة أقرتها الدولة في السنوات الاخيرة. ومن جانبه دعا محمد عليوي الفلاحين إلى مواصلة تثمين الانتاج الوطني والوقوف امام اطرافا وصفها بالعدوة للانتاج الوطني، مشيرا إلى انه لا يعرف مصدرها ولكن اهدافها واضحة من خلال سعيها لضرب مكاسب المهنيين في مختلف قطاعات الانتاج الوطني، موضحا أن ملف مسح الديون.

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