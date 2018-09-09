بوعزقي: الجزائر توقفت عن إستيراد اللحوم البيضاء





كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، عن إنشاء 14 مجلسا مهنيا على المستوى الوطني، مؤكدا أن شعبة الدواجن وفرت أزيد من 500 ألف منصب شغل، وقال إن قرار وقف استيراد اللحوم البيضاء ساهم في تنمية الشعبة التي تسجل بشكر كبير مؤشرات نمو تؤكد نجاح إستراتيجية القطاع الذي يعتمد بالأساس على دعم الإنتاج وتعزيز دور المهنيين. وأكد عبد القادر بوعزقي خلال ترأسه أشغال المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن بفندق الأوراسي أن القيمة الإنتاجية لشعبة الدواجن سنة 2017 بلغت 155,5 مليار دج، وهي التي كانت لا تتعدى 54,8 مليار د.ج سنة 2009، أي بمعدل نمو 184 بالمائة "، مشيرا أن "القيمة الإنتاجية لهذه الشعبة تمثل 5 بالمائة من إجمالي قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2017 "، موضحا أنه "خلال السنوات العشر الأخيرة سجلت شعبة الدواجن معدل نسبة نمو 10,3بالمائة بالنسبة للحوم البيضاء و6.2 بالمائة بالنسبة لبيض الاستهلاك". وقال وزير الفلاحة إن "إنتاج اللحوم البيضاء يعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل مرافقة المهنيين"، مؤكدا أن "التوقف عن الاستيراد والتوجه نحو التصدير أسهم في تحسين وضع الفلاحين"، مشيرا بالقول:" إنتاج اللحوم البيضاء الذي يغلب عليه القطاع الخاص بنسبة 90 بالمائة، وبثروة حيوانية تناهز 240 مليون وحدة من الدجاج اللاَحِم والديك الرومي قد بلغ في سنة 2017، 5,3 مليون قنطار من اللحوم البيضاء، مقابل 2,092 مليون قنطار سنة 2009 أي بمعدل نمو 153بالمائة"، معتبرا أن "إنتاج بيض الاستهلاك هو الآخر نموا معتبرا منتقلا، خلال سنة 2017 ، من 3,8 مليار وحدة إلى 6,6 مليار وحدة، أي بمعدل نمو 76,3 بالمائة"، مشيرا أنه" على الصعيد الوطني تنتج اللحوم البيضاء على مستوى 1322 بلدية عبر كامل الولايات تقريبا، و 3/1 الإنتاج الوطني ينحصر في أربع ولايات هي: باتنة، وسطيف والبويرة والمدية، بما يقارب 1,6 مليون قنطار".

..وقف استيراد اللحوم البيضاء أسهم في تنمية شعبة الدواجن

كشف بوعزقي أن "قرار وقف استيراد اللحوم البيضاء منذ ثماني سنوات منذ بدء العمل بترتيبات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية سنة 2000 أسهم بشكل كبير في تنمية الشعبة التي تسجل بشكر كبير مؤشرات نمو تؤكد ناجح إستراتيجية القطاع التي يعتمد بالأساس على دعم الإنتاج وتعزيز دور المهنيين"، وأضاف:" شعبة إنتاج الدواجن توفر أزيد من 500 ألف منصب شغل، يضاف إليها تعداد المؤسسات الناشطة في فروع التثمين والتحويل".أما فيما يخص الواردات، فقال الوزير إن" الشعبة سجلت انخفاضا في الفترة بين 2013 و2017 حيث أن عملية استيراد علف الدواجن عرف انخفاضا بنحو 25بالمائة من حيث القيمة، ويتمثل ذلك في انخفاض استيراد مخلفات الصويا ومكملات الفيتامينات المعدنية التي عرفت حسبه انخفاضا منتقلة من 1,24 مليون طن إلى 1,16 مليون طن بالنسبة للأولى، ومن 0,04 مليون طن إلى 0,03 مليون طن بالنسبة للثانية. وابرز بوعزقي أن" البرامج المطبقة تتعلق خصوصا بترقية إنتاج العلف الحيواني، والعمل على تعويض المنتوج المستورد، لاسيما من مادتي الذرة والصويا بمنتوج وطني من الأهمية تطويره وتنمية شبكة التوزيع والتصدير، إضافة إلى تحديث وعصرنة وسائل إنتاج الدواجن، داعيا المتعاملين الاقتصاديين للانخراط في شراكات ناجعة وفعالة ومربحة لكل الأطراف، وخلق فضاءات مهنية مشتركة ملائمة كفيلة بالمشاركة في تنظيم الشعب وترقيتها"، مشددا على اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل تحسيس كل الفاعلين، على اختلاف صفاتهم القانونية وحساسياتهم المهنية، من أجل الالتحاق بالمجالس المهنية المشتركة، كل حسب شعبيته والعمل على تدعيم القدرات البشرية والمادية للغرفة الفلاحية، وتشجيع العمل بالنظام التعاوني من خلال الاستفادة من التسهيلات الإجرائية والترتيبات التحفيزية".

..إنشاء 14 مجلسا مهنيا مشتركا للفلاحين على المستوى الوطني

وشدد وزير الفلاحة على ضرورة إعادة الاعتبار للتنظيمات المهنية والمهنية المشتركة وإدماجها في مسار اتخاذ القرار، قائلا " عملنا منذ الأشهر الأولى لسنة 2018 عبر البلديات والولايات على توفير كل الظروف لتمكين المهنيين ومرافقتهم من أجل إنشاء المجالس المهنية المشتركة حسب كل شعبة"، مبرزا انه " مسار سمح لنا استكمال هذه العملية وإنشاء 14 مجلسًا مهنيا مشتركًا على المستوى الوطني".

خ.قدوار

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