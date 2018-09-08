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08/09/2018 21:28:00

الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1


تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون.

وافتتح بغداد بونجاح التسجيل في الدقيقة 47 فيما أدرك مامادو سيزاي هدف التعادل في الدقيقة 48

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط.

وفي ذات المجموعة، يستضيف غداً الأحد توغو منتخب بنين

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الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1

تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون. وافتتح بغداد بونجاح التسجيل
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