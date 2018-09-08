

الفريق الوطني الجزائري يتعادل مع الفريق الغامبي 1-1 تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه الغامبي 1-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الإفريقية الرابعة المؤهلة لنهائيات "كان" 2019 بالكاميرون. وافتتح بغداد بونجاح التسجيل



البدء في تعميم استعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية بعد التجربة الناجحة المتمثلة في الاستفادة من استعمال الطاقة الشمسية بولاية المسيلة استفاد مؤخرا مجمعان مدرسيان جديدان أنجزا بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة من



10 أكتوبر آخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة في جائزة آسيا جبار قامت لجنة تنظيم الطبعة الرابعة من "الجائزة الكبرى آسيا جبارة للرواية 2018 " بتحديد تاريخ 10 أكتوبر المقبل كأخر أجل لإيداع الأعمال المتنافسة على الجائزة



كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام إثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) رشاشة FM



تصعيد في البصرة وإحراق مراكز حزبية تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، ذات الغالبية الشيعية،أول أمس، على وقع حراك سياسي كبير، صاحبه إنذار شديد اللهجة من زعيم التيار الصدري، الذي منح



إتلاف أكثر من 1.900هكتار من الغابات تسببت حرائق الغابات في إتلاف مساحة قدرت بـ 1.918،43 هكتار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 5 سبتمبر 2018. وأوضح بيان للمديرية العامة للغابات



بوعزقي : الإنتاج المحقق من الحبوب بالجزائر "تاريخي" أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس، بسوق أهراس أن دائرته الوزارية ستأخذ على عاتقها "مسؤولية تأطير وتطوير إنتاج و



إلقاء القبض على مجرم خطير بقسنطينة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية قسنطينة من إلقاء القبض على مجرم خطير يبلغ من المعر 24 سنة مسبوق قضائيا ينشط في مجال الاعتداء و السرقة



زعلان : تسلم مطار الجزائر الدولي الجديد قبل نهاية السنة أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني، أنّ مطار الجزائر الدولي جاهز من أجل إستلامه في موعده المحدد من قبل الشركة المنجزة. وأوضح المسؤول ذاته أن