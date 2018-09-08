البدء في تعميم استعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات التربوية
بعد التجربة الناجحة المتمثلة في الاستفادة من استعمال الطاقة الشمسية بولاية المسيلة استفاد مؤخرا مجمعان مدرسيان جديدان أنجزا بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة من التموين بالطاقة الشمسية, حسب ما أفاد به اليوم السبت مسؤول مؤسسة تسيير هذه المدينة الجديدة رشيد بوكداح. ويتم تزويد المجمعين المدرسيين اللذين افتتحا لاستقبال التلاميذ لأول مرة على مستوى المدينة الجديدة بهذه الطاقة البديلة باستعمال الألواح الشمسية لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة الضرورية لسير نشاطات هذين المجمعين, وفقا لذات المسؤول الذي أوضح بأن المجمعين استفادا أيضا من الربط بشبكة الكهرباء الخاصة بالمدينة الجديدة. وتوفر شبكة الألواح الشمسية التي نصبت على مستوى هذين المجمعين المدرسيين الطاقة خلال الفترة النهارية فقط لعدم وجود أجهزة تخزين الطاقة (بطاريات) لضمان التغطية بالطاقة على مدار ال 24 ساعة, كما تمت الإشارة إليه. ويرتقب تعميم استعمال الطاقات البديلة لتزويد منشآت التجمعات السكنية والخدمات التي أنجزت بالمدينة الجديدة ذراع الريش التي تطمح لتكون "نموذجا لمدينة خضراء مندمجة مع المحيط وصديقة للبيئة". يذكر أن المدينة الجديدة ذراع الريش شهدت إسكان حوالي 3 آلاف عائلة بسكنات عمومية إيجارية جديدة و أنجز بها أربعة مجمعات مدرسية ومتوسطة من بينها مجمعين مدرسيين اثنين ومتوسطة فتحوا لاستقبال التلاميذ لرسم السنة الدراسية 2018-2019. وتتواصل بالمدينة الجديدة ذراع الريش أشغال بناء 10 تجهيزات عمومية خاصة بقطاع التربية يرتقب استلام بعضها خلال السنة المقبلة 2019
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