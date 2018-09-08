كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام





إثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 07 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية (01) رشاشة FM ومسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى ستة (06) مخازن وكمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (1023) طلقة من مختلف العيارات.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار ، أربعة (04) منقبين عن الذهب وحجزت (04) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من بسكرة وباتنة ، (03) أشخاص بحوزتهم بندقية مضخية و(03) أسلحة نارية تقليدية الصنع. من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بعنابة ، محاولات هجرة غير شرعية لـ (29) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وبشار.

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