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08/09/2018 11:13:00

بوعزقي : الإنتاج المحقق من الحبوب بالجزائر "تاريخي"


أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس،  بسوق أهراس أن دائرته الوزارية ستأخذ على عاتقها "مسؤولية تأطير وتطوير إنتاج و تحويل التين الشوكي في البلاد . وأوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين وحدة لتحويل التين الشوكي بمنطقة النشاطات بمشتة "الشقاقة" ببلدية سيدي فرج في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية  سوق أهراس أن الوقوف على هذه المبادرة المحلية الجيدة في إنتاج وتحويل التين الشوكي "يجعلنا نأخذ على عاتقنا مسؤولية مساعدة كل الذين يستغلون أو سيشتغلون  في هذا النشاط ". وأفاد بوعزقي -لدى تلقيه شروحات بعين المكان حول القدرات الإنتاجية  لهذه الوحدة التي تستهدف إنتاج 1500 لتر من زيت التين الشوكي و400 ألف لتر من  الخل المستخرج من ذات المادة- بأن دعم الوزارة لهذا النشاط يأتي بالنظر لما تقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة وخلق أنظمة طبيعية  مصغرة ، مبرزا  خلال إشرافه على فعاليات الصالون الوطني الثاني للتين الشوكي كان فرصة للتعرف على ما يقوم به الفلاحون في مجال إنتاج  هذه المادة وتحويلها، أن التجارب "الرائدة" للمحولين والمنتجين أظهرت بأنه يمكن استخراج 25 مادة تستعمل سواء في الطب أو مواد تجميل أو تغذية الأنعام ومنتجات أخرى على غرار الخل والزيوت والمربى. وخلال إشرافه على افتتاح الصالون الثاني للتين الشوكي بأحد الفنادق بوسط  مدينة سوق أهراس دعا الوزير منتجي هذه المادة إلى تنظيم أنفسهم والتنسيق مع مختلف الهيئات الإدارية والبحثية الأخرى لتطوير النشاط خاصة بعد إطلاعه على القدرات الهائلة التي تزخر بها الولاية في مجال إنتاج الشوكي كون هذه الزراعة   تحتل مساحة اجمالية تقدر بـ8120 هكتارا عبارة عن بساتين هذا المنتوج بمردود يصل إلى 105 قناطير في الهكتار الواحد من بينها 6200 هكتار ببلدية سيدي فرج. ومن جهة أخرى و عند تفقده لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بسوق أهراس أشاد وزير الفلاحة بـ"النتائج الكبيرة" التي حققتها الولاية للموسم الفلاحي  2017-2018 في مجال إنتاج وتجميع الحبوب والتي وصلت الكمية المجمعة منها إلى حوالي 1 مليون قنطار مقابل 300 ألف قنطار فقط مجمعة الموسم السابق. وجدد بوعزقي بالمناسبة تأكيده على أن الإنتاج المحقق من الحبوب بالجزائر خلال موسم الحصاد و الدرس 2017-2018 يعتبر " تاريخي " بعدما قدر بـ60،5 مليون قنطار مقابل 34،7 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، لافتا الى أن الكميات المجمعة في شعبة الحبوب بمختلف أنواعها لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر الوطن وصلت هي الأخرى إلى 27 مليون قنطار وهو رقم "لم يسبق تحقيقه". وشدد الوزير بالمناسبة على أهمية المشاريع الكبيرة التي تشرف عليها السلطات العليا في البلاد لرفع قدرات تخزين الحبوب من خلال برنامج لإنجاز 39 مخزنا  جديدا بقدرة إجمالية تصل إلى 8،2  مليون قنطار منها 9 مخازن تقوم بإنجازها شركة صينية تم الشروع في استلام البعض منها و 30 مخزنا من طرف شركة جزائرية  تقوم الوزارة الوصية بمتابعة عملية إنجازها ليتم وضعها حيز الخدمة خلال حملات الحصاد و الدرس القادمة.

 

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