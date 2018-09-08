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08/09/2018 11:08:00

إلقاء القبض على مجرم خطير بقسنطينة


تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية قسنطينة من إلقاء القبض على مجرم خطير يبلغ من المعر 24 سنة مسبوق قضائيا ينشط في مجال الاعتداء و السرقة التي يستهدف من خلالها سلب ضحاياه الدراجات النارية، الهواتف النقالة و المبالغ المالية. وقوات الشرطة عند تلقيهم لبلاغ من أحد الموطنين بخصوص تعرضه لسرقة دراجته النارية باشرت الأبحاث من خلال الدوريات بمختلف احياء مدينة قسنطينة أين و بناء على المواصفات المقدمة من الضحية تم إيقاف الفاعل متلبسا بمحاولة سرقة دراجة نارية اخرى أين تم غلق كل المنافذ و إيقافه باحترافية عالية من قبل قوات الشرطة التابعين لكل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية و المصلحة الولائية للامن العمومي، ليتم تحويله إلى الفرقة الجنائية التي عمقت التحقيق مع المعني الذي تبين تورطه إجمالا في 12 قضية تتعلق كلها بالاعتداء و السرقة، قام بها على مستوى مختلف أحياء مدينة قسنطينة و كان ضحاياها قد قدموا شكاوى لدى مصالح الشرطة بامن الحواضر المختصة.وبعد إنجاز ملفات إجراءات جزائية ضد المعني تم تقديمه امام النيابة المحلية.

  • ..وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في عدة "جرائم"

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد بأمن دائرة حامة بوزيان ، أمن ولاية قسنطينة في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة لتورطهم في قضية تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح ضد الأشخاص و ممتلكات الغير، السرقة المقترفة بظروف التعدد و الكسر و الليل مع استحضار مركبة. وتأتي العملية تجسيدا للخطط العملياتية المسطرة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في مكافحة الجريمة المنظمة خاصة الشبكات الاجرامية النشاطة في السرقات و المساس بالأشخاص و الممتلكات ، ووقائع القضية تعود الى مطلع الشهر الجاري، تبعا للشكوى المقدمة من قبل الضحية بخصوص تعرض مسكنه لفعل السرقة بالكسر من قبل مجهول (ين) خلال غيابه، اين استولى الفاعل (ون) على مجموعة من الأغراض بقيمة مالية معتبرة تتمثل في اجهزة الكترونية "03جهاز حاسوب محمول ، جهاز تلفاز من الحجم الكبير ، ذاكرة تخزين ، كاميرا ، 04 هواتف نقالة ، آلة موسيقى، DATA SHOW ) بالاضافة الى آلة موسيقة (بيانو)، كمية من الحلي من المعدن الأبيض و كذا مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم من العملة الوطنية و اغراض اخرى "، على الفور تم مباشرة التحقيق ومن خلال المعاينة الميدانية و التقنية للمسكن محل السرقة تم تكثيف الابحاث و التحريات و بالاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها تم تحديد هوية مشتبه فيه و الذي تم توقيفه باحترافية عالية و تفتيش مقر اقامته بناء على اذن من السلطة ما مكن من استرجاع جميع المسروقات بما فيها المبلغ المالي الذي وجد مخبأ بأسفل الأريكة.كما قاد التحقيق إلى تحديد هوية شركائه في العملية و الذين تم توقيفهم تباعا و في اوقات وأماكن مختلفة على مستوى مدينة ديدوش مراد . والعملية التي قادتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي ديدوش مراد مكنت من استرجاع جميع المسروقات .وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم امام النيابة المحلية .

 

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