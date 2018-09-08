زعلان : تسلم مطار الجزائر الدولي الجديد قبل نهاية السنة





أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني، أنّ مطار الجزائر الدولي جاهز من أجل إستلامه في موعده المحدد من قبل الشركة المنجزة. وأوضح المسؤول ذاته أن القائمين على المشروع، يقومون حاليا بإجراء التجارب التقنية والإلكترونية للمنشآت الفنية، بالمحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي، وقال إن محطة المطار الجديدة، وصلت بها أشغال التهيئة الخارجية لنسبة90 بالمئة وأن الأشغال عرفت تقدما كبيرا هذه السنة.وهذا بفضل مجهودات الشركة، ومكاتب الدراسات. وأفاد إنّ المطار يتوفر على جميع المعايير الدولية، من أجل ضمان تنقل المسافرين من الجزائر وإلى وجهات أجنبية أخرى، مشيرا أن أعوان المطار المكلفين بتسييره دخلوا في فترة تكوين منذ 3 أشهر، مثلما طلبه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

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