إفتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر





فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية ،وكذا التسجيلات المتعلقة بشهادة "الماستر" في مرحلتها الثانية ،بالإضافة إلى تسجيل طلبات المنحة والنقل للطلبة الجامعيين الجدد. وانطلقت عملية التحويلات الجامعية للطلبة الجدد عبر مختلف الجامعات عبر الوطن والتي تخللتها عملية التسجيل في شهادة الماستر بعد فتح الأرضية الرقمية مرة أخرى، وكذا الموقع الخاص بالتسجيل في الماستر والذي يأتي بعدما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة تؤكد فيها انطلاق العملية، كاشفة أن "تسجيلات الماستر للسنة الجامعية 2018-2019 والتي ستجرى لثاني مرة عبر بوابة الكترونية اعتمدتها وزارة التعليم العالي حيث تم بموجبها تحديد فترة التسجيلات الأولية وفتح الأرضية الرقمية للطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس "أل أم دي" وحتى طلبة ليسانس كلاسيكي الراغبين الالتحاق بالماستر بداية من 07 إلى غاية 16 سبتمبر الجاري وهي الفترة التي ستستقبل فيها الوزارة ملفات التسجيل الخاصة بالطلبة عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك". وبأتي انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للقضاء وبشكل نهائي عن كافة المشاكل والصعوبات التي تعيق الدخول الجامعي في كل مرة بالاعتماد على وسائل التكنولوجية الحديثة والتي تسعى من خلالها وزارة التعليم العالي لضمان دخول جامعي هادئ حيث قامت بإطلاق أرضية إلكترونية للتسجيل عبرها وهي الوحيدة التي تفصل في الأمر والتي ستساعد الطلبة في الحصول على التخصصات المطلوبة، مذكرة أن "هذا التطبيق سيسمح بتوحيد عملية التسجيل في الماستر عبر كافة الجامعات وتسهيلها خاصة أن عملية التسجيل كانت تختلف من جامعة إلى أخرى حيث ان الأرضية الرقمية اختصرت الكثير من المراحل على المترشحين عن طريق التسجيل في موقع الجامعة المخصص للماستر، فقد بقي التسجيل في مؤسسات أخرى بالطريقة التقليدية عن طريق إيداع ملف في الجامعة نفسها، مع اختلاف فترات التسجيل". وتجدر الاشارة إلى أن تنظيم عملية التسجيل في الماستر إلكترونيا هذه السنة من خلال تخصيص تطبيق على الانترنيت لفائدة الطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس "أل أم دي" والمتحصلين على شهادة ليسانس نظام قديم وهذا بعد ما سبق أن قامت بالتجربة مع تسجيلات الدكتوراه التي تم توحيدها العام الماضي عبر أرضية الكترونية أطلقتها الوزارة.

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