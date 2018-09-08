الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/09/2018 10:56:00

إفتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر


فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية ،وكذا التسجيلات المتعلقة بشهادة "الماستر" في مرحلتها الثانية ،بالإضافة  إلى تسجيل طلبات المنحة والنقل للطلبة الجامعيين الجدد. وانطلقت عملية التحويلات الجامعية للطلبة الجدد عبر مختلف الجامعات عبر الوطن والتي تخللتها عملية التسجيل في شهادة الماستر بعد فتح الأرضية الرقمية مرة أخرى، وكذا الموقع الخاص بالتسجيل في الماستر والذي يأتي بعدما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة تؤكد فيها انطلاق العملية، كاشفة  أن "تسجيلات الماستر للسنة الجامعية 2018-2019 والتي ستجرى لثاني مرة عبر بوابة الكترونية اعتمدتها وزارة التعليم العالي حيث تم بموجبها تحديد فترة التسجيلات الأولية وفتح الأرضية الرقمية للطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس "أل أم دي" وحتى طلبة ليسانس كلاسيكي الراغبين الالتحاق بالماستر بداية من 07 إلى غاية 16 سبتمبر الجاري وهي الفترة التي ستستقبل فيها الوزارة ملفات التسجيل الخاصة بالطلبة عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك". وبأتي انطلاق العمل بالأرضية الرقمية للقضاء وبشكل نهائي عن كافة المشاكل والصعوبات التي تعيق الدخول الجامعي في كل مرة بالاعتماد على وسائل التكنولوجية الحديثة والتي تسعى من خلالها وزارة التعليم العالي لضمان دخول جامعي هادئ حيث قامت بإطلاق أرضية إلكترونية للتسجيل عبرها وهي الوحيدة التي تفصل في الأمر والتي ستساعد الطلبة في الحصول على التخصصات المطلوبة، مذكرة أن "هذا التطبيق سيسمح بتوحيد عملية التسجيل في الماستر عبر كافة الجامعات وتسهيلها خاصة أن عملية التسجيل كانت تختلف من جامعة إلى أخرى حيث ان الأرضية الرقمية اختصرت الكثير من المراحل على المترشحين عن طريق التسجيل في موقع الجامعة المخصص للماستر، فقد بقي التسجيل في مؤسسات أخرى بالطريقة التقليدية عن طريق إيداع ملف في الجامعة نفسها، مع اختلاف فترات التسجيل". وتجدر الاشارة إلى أن تنظيم عملية التسجيل في الماستر إلكترونيا هذه السنة من خلال تخصيص تطبيق على الانترنيت لفائدة الطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس "أل أم دي" والمتحصلين على شهادة ليسانس نظام قديم وهذا بعد ما سبق أن قامت بالتجربة مع تسجيلات الدكتوراه التي تم توحيدها العام الماضي عبر أرضية الكترونية أطلقتها الوزارة.

 

عدد القراءات 17 مرة | قراءات اليوم 17 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إتلاف أكثر من 1.900هكتار من الغابات

تسببت حرائق الغابات في إتلاف مساحة قدرت بـ  1.918،43 هكتار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 5 سبتمبر 2018. وأوضح بيان للمديرية العامة للغابات
image

بوعزقي : الإنتاج المحقق من الحبوب بالجزائر "تاريخي"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس،  بسوق أهراس أن دائرته الوزارية ستأخذ على عاتقها "مسؤولية تأطير وتطوير إنتاج و
image

إلقاء القبض على مجرم خطير بقسنطينة

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية قسنطينة من إلقاء القبض على مجرم خطير يبلغ من المعر 24 سنة مسبوق قضائيا ينشط في مجال الاعتداء و السرقة
image

زعلان : تسلم مطار الجزائر الدولي الجديد قبل نهاية السنة

أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني، أنّ مطار الجزائر الدولي جاهز من أجل إستلامه في موعده المحدد من قبل الشركة المنجزة. وأوضح المسؤول ذاته أن
image

رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة قريبا

·      جلاب : مهمتنا حماية المنتوج الوطني ودعم المنتجين و المصدرين المحليين أعلن وزير التجارة ،سعيد جلاب، أنه "سيتم رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة وفقا
image

إفتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية ،وكذا التسجيلات المتعلقة بشهادة "الماستر" في مرحلتها الثانية ،بالإضافة  إلى تسجيل طلبات المنحة والنقل للطلبة
image

ولد عباس يلتقي حداد خلال أيـــــــــــــام

ينتظر أن يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس علي حداد رئيس منتدى المؤسسات الإقتصادية خلال الأيام القادمة، وقرر "الأفسيو"  الالتحاق "بالجبهة
image

مقري يطرق أبواب الإسلاميين لإقناعهم بمبادرته

التقى رئيس مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أول أمس، بقيادة حزب النهضة برئاسة محمد ذويبي بمقر الحزب، ولذك في إطار عرض مبادرة التوافق الوطني التي
image

بدوي : الحكومة تفتح أبواب التوظيف بالمدارس

·      15 مليار دج  لتسيير المدارس وأكثر من 34 مليار دج للإطعام المدرسي  أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي،  عن  تسليم 741
image

منظمة العفو الدولية، تكشف: المغرب يطرد "مهاجرين" نحو الحدود الجزائرية

·      حملة مداهمات مروعة متواصلة ضد آلاف المهاجرين واللاجئين بالمغرب أكدت منظمة العفو الدولية أن "حملة المداهمات الواسعة والمتواصلة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف
قيم هذا المقال
0