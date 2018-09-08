

إتلاف أكثر من 1.900هكتار من الغابات تسببت حرائق الغابات في إتلاف مساحة قدرت بـ 1.918،43 هكتار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 5 سبتمبر 2018. وأوضح بيان للمديرية العامة للغابات



بوعزقي : الإنتاج المحقق من الحبوب بالجزائر "تاريخي" أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أول أمس، بسوق أهراس أن دائرته الوزارية ستأخذ على عاتقها "مسؤولية تأطير وتطوير إنتاج و



إلقاء القبض على مجرم خطير بقسنطينة تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية قسنطينة من إلقاء القبض على مجرم خطير يبلغ من المعر 24 سنة مسبوق قضائيا ينشط في مجال الاعتداء و السرقة



زعلان : تسلم مطار الجزائر الدولي الجديد قبل نهاية السنة أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني، أنّ مطار الجزائر الدولي جاهز من أجل إستلامه في موعده المحدد من قبل الشركة المنجزة. وأوضح المسؤول ذاته أن



رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة قريبا · جلاب : مهمتنا حماية المنتوج الوطني ودعم المنتجين و المصدرين المحليين أعلن وزير التجارة ،سعيد جلاب، أنه "سيتم رفع الحظر عن بعض المنتجات المستوردة وفقا



إفتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية ،وكذا التسجيلات المتعلقة بشهادة "الماستر" في مرحلتها الثانية ،بالإضافة إلى تسجيل طلبات المنحة والنقل للطلبة



ولد عباس يلتقي حداد خلال أيـــــــــــــام ينتظر أن يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس علي حداد رئيس منتدى المؤسسات الإقتصادية خلال الأيام القادمة، وقرر "الأفسيو" الالتحاق "بالجبهة



مقري يطرق أبواب الإسلاميين لإقناعهم بمبادرته التقى رئيس مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أول أمس، بقيادة حزب النهضة برئاسة محمد ذويبي بمقر الحزب، ولذك في إطار عرض مبادرة التوافق الوطني التي



بدوي : الحكومة تفتح أبواب التوظيف بالمدارس · 15 مليار دج لتسيير المدارس وأكثر من 34 مليار دج للإطعام المدرسي أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، عن تسليم 741