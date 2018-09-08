ولد عباس يلتقي حداد خلال أيـــــــــــــام
ينتظر أن يلتقي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس علي حداد رئيس منتدى المؤسسات الإقتصادية خلال الأيام القادمة، وقرر "الأفسيو" الالتحاق "بالجبهة الشعبية الصلبة" والتي ستتشكل من الأحزاب الوطنية الداعمة للإستمرارية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية وجميع شرائح المجتمع. وقرر "الأفسيو" – وفقا لما تم تداوله- الالتحاق بمبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة" التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الاحتفال يوم المجاهد المصادف لـ 20 أوت حفاظا على المكتسبات التي حققتها الجزائر على جميع الأصعدة ولحمايتها من المخاطر المحدقة بها . وكشف رئيس " الأفسيو" على حداد في تصريح إعلامي– وفقا لذات المصادر- أنه سيلتحق بحزب جبهة التحرير الوطني في إطار "الجبهة الشعبية الصلبة" والتي ستتشكل من الأحزاب الوطنية الداعمة للإستمرارية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية وجميع شرائح المجتمع ، مؤكدا بأن ”"الأفسيو" سيكون رسميا مع الأفلان في مبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة ”"، واصفا الأمر بالعادي وفقا لمواقف المنتدى و الذي كان منذ تأسيسه داعما لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة . وتداولت مواقع إعلامية أنباء عن لقاء سيجمع الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الإقتصادية علي حداد بمقر حزب جبهة التحرير الوطني خلال أيام للإعلان الرسمي على إنضمام "الأفسيو" للجبهة الشعبية الصلبة التي بادر بتأسيسها الأفلان إستجابة لنداء رئيسه رئيس الجمهورية .
خ.قدوار
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