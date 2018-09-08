مقري يطرق أبواب الإسلاميين لإقناعهم بمبادرته





التقى رئيس مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري، أول أمس، بقيادة حزب النهضة برئاسة محمد ذويبي بمقر الحزب، ولذك في إطار عرض مبادرة التوافق الوطني التي يقودها مقري مع الطبقة السياسية بالجزائر. ويدخل اللقاء في إطار المشاورات الحركة مع الأحزاب السياسية لعرض وشرح مبادرة التوافق الوطني،التي أطلقتها الحركة منذ مدة و التي التقى من خلالها العديد من الأحزاب السياسية سواء معارضة أو مولاة أين تباينت الأراء كل حسب توجهه السياسي. وثمنت حركة النهضة، المبادرة من حيث أهميتها في مسار العمل السياسي، ومن حيث الروح الوطنية الدافعة لها والنظرة الواقعية التي تتضمنها، حيث اتفق الطرفان، على مواصلة اللقاءات والتشاور للوصول إلى ما يحقق الغايات الكبرى التي تطمح لها المبادرة ويطمح لها الجميع . هذا وأعلن الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن انعقاد المؤتمر السادس للحركة سيكون منتصف شهر نوفمبر القادم، وجاء تصريح ذويبي على هامش لقاء جمعه مع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.وتمر حركة النهضة حاليا بمرحلة حرجة للغاية، جاءت بسبب الخلافات الذي نشبت بين الأمين العام الحالي، محمد ذويبي، وقيادات أخرى داخل الحركة.

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