مساهل يتطرق مع نظيره الإسباني إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين
إلتقى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بنظيره الإسباني "جوزيف بوريل"، أمس ، بالجزائر العاصمة. وتطرق الطرفان، حسب تغريدة لمساهل على صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إلى سبل ووسائل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجال السياسي والإقتصادي، وكذا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في المنطقة، في صورة الإرهاب والهجرة.
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