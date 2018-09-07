

مساهل يتطرق مع نظيره الإسباني إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين إلتقى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بنظيره الإسباني "جوزيف بوريل"، أمس ، بالجزائر العاصمة. وتطرق الطرفان، حسب تغريدة لمساهل على صفحته الرسمية على موقع



متوسط سعر البترول الجزائري قارب 72 دولار خلال الـ7 أشهر الأولى لـ2018 ارتفع متوسط سعر البترول الجزائري (خام صحاري الجزائري) إلى 71،82 دولار للبرميل خلال السبع الأشهر الأولى لـ 2018 مقابل متوسط سعر قدره 50،52 دولار للبرميل



قتيل و16 جريحا في حادث مرور خطير بتيبازة لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين، بجروح متفاوتة، إثر انقلاب حافلة نقل المسافرين بالدواودة بولاية تيبازة، اليوم. الحادث وقع على مقربة من



افتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأرضية الرقمية لحاملي البكالوريا الراغبين في إجراء التسجيل أو إجراء تحويل داخلي أو خارجي للفروع الجامعية، وكذا التسجيلات في



أعلن عن تسليم 1500 حافلة نقل مدرسي، بدوي: توظيف 45 ألف عامل على مستوى ابتدائيات الوطن أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، أمس، من قصر المعارض، عن تسليم 741 حافلة وجهة للنقل المدرسي خلال الشهر الجاري



فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الرابع علي منجلي بأمن دائرة الخروب، أمن ولاية قسنطينة من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الخمسينيات



وزارة الدفاع: إحباط محاولة تهريب 6680 لتر من الوقود بالحدود الشرقية أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، أمس، على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ6680 لتر



أمن قسنطينة ينظم حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ الإبتدائيات استفاد تلاميذ كل من ابتدائية أحمد مدغري بحي رحماني عاشور (باردو) و ابتدائية باستور بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة، من حملة تحسيسية نشطتها مصالح امن



توقيف شبكة مختصة في سرقة المنازل بسيدي هجرس بولاية المسيلة تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي هجرس (70 كلم شمال المسيلة) خلال الـ24 ساعة الماضية من توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل مكونة من