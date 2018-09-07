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07/09/2018 15:37:00

قتيل و16 جريحا في حادث مرور خطير بتيبازة


لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين، بجروح متفاوتة، إثر انقلاب حافلة نقل المسافرين بالدواودة بولاية تيبازة، اليوم.

الحادث وقع على مقربة من شاطئ العقيد عباس بالدواودة، وتمثل في انقلاب حافلة سياحية من نوع "isuzu"، الحافلة كانت قادمة من بلدية باش جراح العاصمة، باتجاه شنوة تيبازة، حيث كانت في رحلة سياحية إلى البحر. وتدخلت مصالح الحماية المدنية رفقة رجال الدرك الوطني لنقل الجرحى إلى المستشفى.

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