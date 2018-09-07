افتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر
افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأرضية الرقمية لحاملي البكالوريا الراغبين في إجراء التسجيل أو إجراء تحويل داخلي أو خارجي للفروع الجامعية، وكذا التسجيلات في الماستر في مرحلتها الثانية. وسيكون بمقدور الطلبة التسجيل في الأرضية الرقمية https://progres.mesrs.dz في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر، بينما سيتم معالجة الطلبات من 10 إلى 13 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن النتائج والتسجيلات النهائية من 14 إلى 16 سبتمبر 2018.
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