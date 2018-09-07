

افتتاح الأرضية الرقمية للتحويلات الجامعية والتسجيلات في الماستر افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأرضية الرقمية لحاملي البكالوريا الراغبين في إجراء التسجيل أو إجراء تحويل داخلي أو خارجي للفروع الجامعية، وكذا التسجيلات في



أعلن عن تسليم 1500 حافلة نقل مدرسي، بدوي: توظيف 45 ألف عامل على مستوى ابتدائيات الوطن أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، أمس، من قصر المعارض، عن تسليم 741 حافلة وجهة للنقل المدرسي خلال الشهر الجاري



فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة بقسنطينة تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الرابع علي منجلي بأمن دائرة الخروب، أمن ولاية قسنطينة من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الخمسينيات



وزارة الدفاع: إحباط محاولة تهريب 6680 لتر من الوقود بالحدود الشرقية أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، أمس، على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ6680 لتر



أمن قسنطينة ينظم حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ الإبتدائيات استفاد تلاميذ كل من ابتدائية أحمد مدغري بحي رحماني عاشور (باردو) و ابتدائية باستور بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة، من حملة تحسيسية نشطتها مصالح امن



توقيف شبكة مختصة في سرقة المنازل بسيدي هجرس بولاية المسيلة تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي هجرس (70 كلم شمال المسيلة) خلال الـ24 ساعة الماضية من توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل مكونة من



تعزيز العلاقات بين الجزائر ورومانيا تم اليوم الخميس ببوخاريست التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر ورومانيا تهدف إلى وضع إطار لتطوير برامج في مجال العلاقات مع البرلمان بما يمهد لتشجيع



سلم ارهبيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، اليوم 06 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من: 1- "سكوني سيد أحمد" المكنى "أبو خالد"، الذي



"ميلود كلغلغ"ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسمكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، يوم امس 05 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "ميلود كلغلغ"، المدعو"أبو أيوب"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة