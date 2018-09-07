أعلن عن تسليم 1500 حافلة نقل مدرسي، بدوي: توظيف 45 ألف عامل على مستوى ابتدائيات الوطن





أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، أمس، من قصر المعارض، عن تسليم 741 حافلة وجهة للنقل المدرسي خلال الشهر الجاري من أصل 1500 حافلة، كاشفا أنه تم الشروع في توظيف 45 ألف عامل في اختصاصات الطبخ وعمال الكهرباء وغيرها من التخصصات للتكفل بالمؤسسات الابتدائية بكل التراب الوطني .

وقال بدوي خلال إشرافه على مراسم تسليم عدد من حافلات النقل المدرسي الجديدة لفائدة بلديات الجنوب والهضاب العليا بحضور وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن "وزارة الداخلية ستبرم عدة اتفاقيات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بهدف إعادة تأهيل الموظفين المكلفين بتسيير الابتدائيات عبر كافة القطر الوطني في عدة تخصصات منها الطبخ وإصلاح الأثاث المدرسي وصيانة معدات الطاقات المتجددة وتخصصات أخرى".

وأوضح أن وزارته "شرعت في توظيف 45 ألف عامل في اختصاصات الطبخ وعمال الكهرباء وغيرها من التخصصات للتكفل بالمؤسسات الابتدائية بكل التراب الوطني". وبلغة الأرقام كشف الوزير أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والخاصة بتوفير احسن الظروف للمتمدرسين"سيتم توزيع 741 حافلة نقل مدرسي خلال شهر سبتمبر الجاري و593 اخرى شهر أكتوبر و 420 حافلة في نوفمبر و300 أخرى في ديسمبر بالإضافة الى 1500 حافلة ستوزع خلال السنة القادمة 2019 وتضاف هذه الحافلات الى 12161 حافلة نقل مدرسي متوفرة حاليا لدى مختلف بلديات الوطن.

وأبرز الوزير في نفس الاطار أن اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول الاجتماعي "أعطت الأولوية للطور الابتدائي" وتم رصد 15 مليار دج لتسيير المدارس واكثر من 34 مليار دج للإطعام المدرسي. وأضاف أنه " تم تسجيل 1200 عملية مست قطاع التربية منها 44 مطعم مدرسي جديد و41 متوسطة و38 ثانوية الى جانب " استلام 55 مؤسسة تربوية نموذجية مزودة بالطاقات المتجددة " , وذكر في هذا الاطار أنه " سيتم تزويد كل المؤسسات الابتدائية والمساجد بالطاقات المتجددة وذلك في اطار ترشيد الموارد المالية".

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