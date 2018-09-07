فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة بقسنطينة





تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الخارجي الرابع علي منجلي بأمن دائرة الخروب، أمن ولاية قسنطينة من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في الخمسينيات من العمر والتي تورط فيها شخص يبلغ من العمر 30 سنة.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 3 سبتمبر ، حيث تلقت المناوبة المحلية بالمدينة الجديدة علي منجلي نداء من قاعة الإرسال مفاده سقوط إمرأة من الطابق الرابع بالوحدة الجوارية 17 علي منجلي، على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان رفقة الحماية المدنية، ليتم تحويل الضحية إلى المستشفى الجامعي ابن باديس نظرا لخطورة الإصابة، أين لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، التحريات التي باشرتها قوات الشرطة بعد المعاينة الميدانية و التقنية في عين المكان مكنت من الوصول إلى وجود مشتبه فيه بدفع المعنية ليتم إيقافه و تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. التحقيق المفتوح في القضية و بناءا على الخبرة العلمية والتقنية بالإضافة إلى شهادة الشهود قادت إلى تورط هذا الأخير في قتل الضحية، وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المحلية عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار.

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