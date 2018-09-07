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07/09/2018 12:51:00

وزارة الدفاع: إحباط محاولة تهريب 6680 لتر من الوقود بالحدود الشرقية


أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، أمس، على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ6680 لتر وضبط 1812 قرص مهلوس.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن عناصر الدرك الوطني تمكن من حجز (05) بنادق صيد و(01) طائرة بدون طيار بقسنطينة و954 وحدة من المشروبات الكحولية بكل من بسكرة وعين تموشنت، من جهة أخرى ، أحبط حراس السواحل بسكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ(14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، فيما تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من غليزان وورقلة وعين أمناس.

 

 

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