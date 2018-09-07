أمن قسنطينة ينظم حملة تحسيسية لفائدة تلاميذ الإبتدائيات





استفاد تلاميذ كل من ابتدائية أحمد مدغري بحي رحماني عاشور (باردو) و ابتدائية باستور بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة، من حملة تحسيسية نشطتها مصالح امن ولاية قسنطينة شملت مواضيع عن السلامة المرورية.

وتلقى التلاميذ نصائح حول السلوكات السليمة التي يجب عليهم التحلي بها أثناء ركوبهم في المركبات وأثناء سيرهم وعبورهم في الطريق حتى يتمكنوا من تجنب خطر حوادث المرور، كما تم التطرق لموضوع المحافظة على البيئة و المحيط إذ تلقوا إرشادات عن كيفية المحافظة على نظافة المحيط و ما يجب عليهم تجنبه من سلوكات خاطئةّ، وهو ما تفاعل معه التلاميذ من خلال مشاركتهم في المواضيع والأسئلة المطروحة من قبلهم، والعملية لقيت استحسانا من قبل القائمين على المؤسسات التربوية وبعض من أولياء التلاميذ الذين شهدوا العملية و ثمنوها.

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