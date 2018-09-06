توقيف شبكة مختصة في سرقة المنازل بسيدي هجرس بولاية المسيلة
تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي هجرس (70 كلم شمال المسيلة) خلال الـ24 ساعة الماضية من توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل مكونة من 4 أفراد, حسب ما افادت به اليوم الخميس خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي. و جاءت معالجة هذه القضية - استنادا إلى نفس المصدر - على إثر شكوى أودعها صاحب محل تجاري مختص في بيع الهواتف النقالة تعرض للسرقة تفوق قيمتها ال400 ألف د.ج ليتم القبض على هذه المجموعة في "وقت قياسي" مدته 12 ساعة من إيداع الشكوى. و بعد إتمام التحقيق تم إحالة المعنيين للجهات القضائية المختصة ليتم إيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت و وضع الباقين تحت الرقابة القضائية, حسب ما ذكرته الخلية.
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