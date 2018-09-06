تعزيز العلاقات بين الجزائر ورومانيا
تم اليوم الخميس ببوخاريست التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر ورومانيا تهدف إلى وضع إطار لتطوير برامج في مجال العلاقات مع البرلمان بما يمهد لتشجيع علاقات الصداقة عن طريق إنشاء فضاءات مشتركة للتعاون وتطوير البرامج المتخصصة لخبراء البلدين, حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة. وتتضمن مذكرة التفاهم, التي تم التوقيع عليها بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة إلى بوخاريست, "الدراسات البرلمانية, إجراءات إعداد القواعد القانونية وتنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية والبرمان". وقد التقى السيدة بدة مع نظيره الروماني, حيث استعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية بين البلدين, سيما في مجال العلاقات مع البرلمان
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