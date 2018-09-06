

توقيف شبكة مختصة في سرقة المنازل بسيدي هجرس بولاية المسيلة تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني لبلدية سيدي هجرس (70 كلم شمال المسيلة) خلال الـ24 ساعة الماضية من توقيف عصابة مختصة في سرقة المنازل مكونة من



تعزيز العلاقات بين الجزائر ورومانيا تم اليوم الخميس ببوخاريست التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر ورومانيا تهدف إلى وضع إطار لتطوير برامج في مجال العلاقات مع البرلمان بما يمهد لتشجيع



سلم ارهبيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، اليوم 06 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من: 1- "سكوني سيد أحمد" المكنى "أبو خالد"، الذي



"ميلود كلغلغ"ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسمكرية بتمنراست سّلم إرهابي نفسه، يوم امس 05 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "ميلود كلغلغ"، المدعو"أبو أيوب"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة



وزير الاتصال يزور المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام قام وزير الاتصال, جمال كعوان, اليوم الأربعاء, بزيارة الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام, حيث عقد جلسة عمل جمعته بمدير المركز, أوصديق محمد سعيد,



بن غبريت تشرف بمعسكر على انطلاق السنة الدراسية الجديدة أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء بمتوسطة "الدردارة" ببلدية غريس (ولاية معسكر) على انطلاق السنة الدراسية تحت شعار "لنجعل من العيش معا



تيسمسيلت: وفاة ﺷﺎﺏ بصعقة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻲ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ (34 سنة ) ﺣﺘﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺭﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ أثناء ﺗﺼﻠﻴﺤﻪ ﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺱ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ



وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الدخول الجامعي كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الدخول الجامعي لموسم 2018/2019 بالنسبة للطلبة، وحددته يوم التاسع من شهر سبتمبر الحالي. وحسب بيان لوزارة التعليم العالي،



ارتفاع كبير في عدد الطلبة الجزائريين الراغبين بالدراسة في فرنسا تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري بطلب الدراسة في فرنسا من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقع visa-algerie.com. وبذلك تكون الطلبات قد ارتفعت