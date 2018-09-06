سلم ارهبيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست
سّلم إرهابيان (02) نفسيهما، اليوم 06 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من:
1- "سكوني سيد أحمد" المكنى "أبو خالد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008؛
2- "بشيري البشير" المكنى "أبو الوليد"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012.
الإرهابيان كان بحوزتهما مسدسان (02) رشاشان من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة .
إن هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.
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