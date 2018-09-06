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06/09/2018 14:37:00

"ميلود كلغلغ"ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسمكرية بتمنراست


سّلم إرهابي نفسه، يوم امس 05 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. يتعلق الأمر بالمسمى "ميلود كلغلغ"، المدعو"أبو أيوب"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان ووهران ستة (06) تجار مخدرات وحجزت (29,6) كيلوغرام من الكيف المعالج و(05) مركبات سياحية، فيما تم ضبط (16186) وحدة من مختلف المشروبات و(40) قنطارا من أوراق التبغ بكل من الوادي وورقلة

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (04) منقبين عن الذهب وحجزت ثمانية (08) مولدات كهربائية وثماني (08) مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، بسطيف، شخصا بحوزته بندقيتا (02) صيد.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بالقالة محاولة هجرة غير شرعية لـ (11) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (27) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط وبرج باجي مختار.

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