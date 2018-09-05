وزير الاتصال يزور المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام





قام وزير الاتصال, جمال كعوان, اليوم الأربعاء, بزيارة الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام, حيث عقد جلسة عمل جمعته بمدير المركز, أوصديق محمد سعيد, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن كعوان تفقد بالمناسبة "مختلف المصالح التي تضم متخصصين في مجال التوثيق, تقنيين ومختصين آخرين في الرقمنة الذين يعملون على تنفيذ المهام المنوطة بالمركز". وخلال هذه الزيارة, أكد الوزير أن المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام يعتبر "عاملا مهما في المجال الإعلامي بالجزائر, باعتباره فضاء يحتوي على الذاكرة الوطنية للوثائق". وأشار البيان الى أن هذه الزيارة "جاءت لتؤكد وتعزز المسار المهني الذي يجسد مهام المركز الذي يتمثل في جمع والحفاظ على الإرث المكتوب, المصور والسمعي البصري الوطني". وفي هذا الصدد, أشار كعوان الى أن "هذه المهام, مهما كانت تقليدية, لا تتطلب أقل من تكيف متواصل للقدرات والكفاءات التي يجب أن تعمل وباستمرار على تعميق تطور المعلومة والاتصال في عهد الرقمنة الكلية".

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