وفي كلمة ألقتها بمناسبة مراسم الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي قالت الوزيرة "تنتظرنا تحديات والتحدي الأول الذي يجب رفعه يخص الجودة حيث أن جودة المدرسة مرهونة بجودة التأطير لتقديم تعليم يساهم في محاربة الرسوب والتسرب". كما يقتضي هذا التحدي -تضيف بن غبريت- "التفتح على المستجدات البيداغوجية من خلال التكوين المستمر ومراجعة الذات باستمرار وحب المهنة". وأشارت بن غبريت أيضا إلى أن العناية بتدريس تاريخ البلاد السياسي والاجتماعي والثقافي كان "دوما انشغالا كبيرا" في قطاع التربية الوطنية. وذكرت الوزيرة أن اختيار شعار الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية الهدف منه "ارساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية ومتفتح على العالمية والرقي والمعاصرة". ويشمل برنامج زيارة الوزيرة إلى ولاية معسكر معاينة مجموعة من المؤسسات التربوية والإشراف على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون بين مديريات التربية والمجاهدين والصحة والبيئة. كما ستشرف الوزيرة على لقاء حول الصحة المدرسية بمشاركة إطارات من قطاعي الصحة والتربية وممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ.
بن غبريت تشرف بمعسكر على انطلاق السنة الدراسية الجديدة
أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء بمتوسطة "الدردارة" ببلدية غريس (ولاية معسكر) على انطلاق السنة الدراسية تحت شعار "لنجعل من العيش معا في سلام مكسبا ومبدأ تربويا ومواطنيا".
عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك