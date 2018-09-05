

بن غبريت تشرف بمعسكر على انطلاق السنة الدراسية الجديدة أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء بمتوسطة "الدردارة" ببلدية غريس (ولاية معسكر) على انطلاق السنة الدراسية تحت شعار "لنجعل من العيش معا



تيسمسيلت: وفاة ﺷﺎﺏ بصعقة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻲ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ (34 سنة ) ﺣﺘﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺭﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ أثناء ﺗﺼﻠﻴﺤﻪ ﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺱ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ



وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد الدخول الجامعي كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الدخول الجامعي لموسم 2018/2019 بالنسبة للطلبة، وحددته يوم التاسع من شهر سبتمبر الحالي. وحسب بيان لوزارة التعليم العالي،



ارتفاع كبير في عدد الطلبة الجزائريين الراغبين بالدراسة في فرنسا تقدم أزيد من 40 ألف طالب جزائري بطلب الدراسة في فرنسا من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقع visa-algerie.com. وبذلك تكون الطلبات قد ارتفعت



وزير العلاقات مع البرلمان في زيارة عمل إلى رومانيا يقوم وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, ابتداء من اليوم, بزيارة عمل إلى رومانيا تدوم أربعة أيام بدعوة من نظيره الروماني. وأفاد بيان لذات الوزارة أنه



ارتفاع طفيف في فاتورة الواردات الغذائية ارتفع إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل طفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018، في حين سجلت فاتورة المنتجات الغذائية الرئيسية الستة انخفاضا



"الأفسيو" ينظم مبادرة "محفظة من أجل المستقبل" لفائدة المعوزين يطلق منتدى رؤساء المؤسسات السبت المقبل عملية توزيع محافظ مدرسية بقصر المعارض بالجزائر العاصمة لفائدة التلاميذ المعوزين وذلك في إطار مبادرة تحت شعار "تضامن منتدى



المعارضة تدعو أويحيى لعرض بيان السياسة العامة للحكومة دعا نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الوزير الأول ،أحمد أويحيى، لعرض بيان السياسة العامة وعدم التأخر فيه. ودعت المجموعة البرلمانية للإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء



ولد عباس: إلتحاق منظمات وطنية بمبادرة "الجبهة الشعبية الصلبة" أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أمس، أنّ منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى