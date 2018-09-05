تيسمسيلت: وفاة ﺷﺎﺏ بصعقة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻘﻲ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ (34 سنة ) ﺣﺘﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﺍلأﺭﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺻﻌﻘﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ أثناء ﺗﺼﻠﻴﺤﻪ ﻟﻤﻀﺨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻮﺱ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻋﺎﺑﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ.
ﻭﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﺜﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ إلى ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺗﻴﺴﻤﺴﻴﻠﺖ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ تحقيقا ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ.
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